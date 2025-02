Les jeux vidéo, peuvent-ils créer des pulsions meurtrières ? Les spécialistes sont unanimes sur la question

Concentration, dextérité et logique. Ce sont là les maîtres-mots pour se démarquer dans une partie de jeu vidéo. Jory, docteur en psychologie et le reconnaît, la console peut également être source de frustration. "Le principal événement qui peut arriver, c'est de perdre, qui est la raison principale dans beaucoup de jeux, surtout les jeux compétitifs. Perdre, l'interruption de connexion qui peut aussi arriver. Ou les disputes, souvent ce qui peut arriver avec des plus jeunes joueurs, avec des parents qui veulent couper soudainement la connexion ou la console."

Je suis là pour m'amuser

À l'échelle mondiale, les jeux vidéo comptent plus de trois milliards d'adeptes. Dans ce magasin spécialisé, certains de ces joueurs admettent qu'il leur arrive de s'emporter pendant une partie. "Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de m'énerver. Maintenant, une fois que je m'énerve, ce que je fais, c'est que je m'arrête tout simplement.", "Je vais souvent sauvegarder, arrêter et puis je vais aller boire un café ou quelque chose comme ça pour me calmer.", "J'essaye quand même de me calmer pour quand même passer un bon moment parce que je suis là pour m'amuser."