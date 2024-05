Les juniores belges Maya Bijnens et Vesta Simonaityte n'entrent pas en finales

Les Bruxelloises Maya Bijnens, 14 ans, engagée en cerceau et ballon, et Vesta Simonaityte, 14 ans, qui a évolué aux massues et au ruban, ont disputé mercredi les qualifications chez les juniores aux championnats d'Europe de gymnastique rythmique (GR), mercredi à Budapest. Elles ne sont parvenues à se hisser en finales.

Dans la capitale hongroise, Bijnens a obtenu 26.550 au cerceau et s'est classée 20e. Elle a pris la 17e place dans l'exercice avec ballon (26.350). Simonaityte a fini 21e aux massues (26.050) et au ruban (24.250).

Au classement par équipes, la Belgique termine 21e, sur 36, avec 103.200 points.

Les qualifications seniors débuteront dans la journée de jeudi avec le cerceau et le ballon. La championne de Belgique, la Gantoise Alessia Verstappen, et sa dauphine sacrée en 2023, la Bruxelloise Beatrice Valeanu tenteront de se hisser en finale du concours général (samedi) et des finales par engin (dimanche). Les qualifications aux massues et au ruban auront lieu vendredi.