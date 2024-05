Les parents le constatent et c'est une réalité: le prix des camps scouts ne cesse d'augmenter

Loi de l'offre et de la demande

La loi de l'offre et de la demande est aussi d'application. "Tous les endroits qui existent sont fortement demandés", dit Denis Leponce, gestionnaire du camp de la Fresnaye, à Beersel. "On a des listes d'attente sur plusieurs années. Certains en profitent en louant au plus offrant. Ce n'est pas gentil mais c'est compréhensible."

Le raccourcissement des vacances d’été (qui commencent le 6 juillet) accentue la pression sur les endroits disponibles, car les séjours doivent être organisés sur une période plus courte. La réforme des rythmes scolaires est en application depuis septembre 2022.

Il y a en Wallonie 750 endroits de camps dont 290 sont labellisés, ce qui veut dire qu’ils sont reconnus par le commissariat général au tourisme et que leur prix est plafonné (3,50€ par personne et par nuitée pour le bâtiment et 1,50€ pour la prairie). Ce plafond date de 2017 pour les bâtiments et de 2019 pour les prairies. Il est jugé trop bas par Atouts Camps car il permet difficilement d’attirer de nouveaux propriétaires d’endroits de camps. "Nous œuvrons pour élever le plafond de ces loyers", confirme Amélie Collard, secrétaire générale.