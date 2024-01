Les participants aux playoffs et playdowns sont désormais connus

Alors qu'il reste deux journées en Nationale 1 de handball, les participants aux playoffs et playdowns sont connus avant même que ne se joue la dernière rencontre de la seizième journée entre Sasja et Gand prévue pour le dimanche 28 qui n'aura aucune influence sur le classement.

Dans le choc du bas de classement entre Atomix et Eynatte, les Germanophones l'ont emporté 27-36 après 10 semaines sans victoire.

Déjà assurés de jouer le mini championnat pour le titre, Houthalen s'est imposé à Hubo 29-31, Kraainem n'a pas fait de cadeaux à Lebbeke avec une victoire 32-25 et Tournai a gagné de justesse face à Courtrai 28-25.

Houthalen est en tête avec 26 points devant Sasja (24 pts) mais qui compte un match de moins. Kraainem est troisième avec 22 points suivi de Tournai (20 pts). Lebbeke et Hubo se partagent la cinquième place avec 15 points. La septième place est occupée par le trio composé d'Eynatten, Courtrai et Atomix avec 10 points et Gand ferme la marche avec 6 points.