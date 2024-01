Les poursuiteuses manquent de peu la finale malgré l'entrée en lice de Lotte Kopecky

Les équipes féminines belges de vitesse et de poursuite ont terminé respectivement 8e et 5e des championnats d'Europe de cyclisme sur piste à l'issue du 1er tour, mercredi à Apeldoorn aux Pays-Bas. Les poursuiteuses, avec Lotte Kopecky, ont fini sur une bonne note mais ont manqué de peu le duel pour la médaille de bronze.

En vitesse, l'équipe composée de Valerie Jenaer, Julie Nicolaes et Nicky Degrendele n'a pas su s'imposer contre les locales néerlandaises, qui ont réussi à se qualifier pour la petite finale en 46.866. Un problème technique pour Degrendele au départ a empêché la Belgique de disputer une course à armes égales, puisque Jenaer et Nicolaes n'étaient plus que deux pour couvrir les trois tours, en 55.686.

L'Allemagne, la plus rapide du 1er tour, a fait respecter la hiérarchie en s'offrant la médaille d'or en finale contre la Grande-Bretagne, alors que les Néerlandaises ont obtenu le bronze contre la Pologne. La Belgique termine 8e, derrière la France, l'Ukraine et la Tchéquie. En qualifications, l'équipe avait réussi le 6e temps en 49.114 secondes.