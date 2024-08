Les primes pour les athlètes belges à Paris devraient dépasser le demi-million d'euros

Le montant des primes prévues pour les athlètes aux JO de Paris par le Comité Olympique et Interfédéral belge (COIB) devrait se monter à un peu plus d'un demi-million d'euros, bruts.

Comme pour Rio 2016 et Tokyo 2020, pour les sports individuels, une médaille d'or dans la capitale française a rapporté à son auteur 50.000 euros, une en argent 30.000 euros et une en bronze 20.000 euros. Une 4e place est récompensée de 10.000 euros et les places de 5 à 8 de 5.000 euros.

Les entraîneurs recevront une prime, à hauteur de 25% du gain de leurs athlètes qui doivent aussi pour certains sports déterminer qui est leur coach.

Pour la première fois financées par la Loterie Nationale à Tokyo, les primes versées aux 10 médaillés (trois en or, une en argent et six en bronze) devrait se monter à 300.000 euros, et à 75.000 euros pour les autres diplômés des sports individuels.

Le calcul pour les sports par équipes est plus compliqué avec les réservistes pris en compte. Le montant devrait atteindre au moins les 150.000 euros. Compte tenu des résultats de Paris, le montant des primes part de 527.500 euros, avant de calculer celles dues des entraîneurs.