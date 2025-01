Les ralentissements débutent sur le ring de Bruxelles: quel est l'état des routes ce mercredi?

06h32

Les ralentissements débutent sur le ring de Bruxelles

Les ralentissements du matin débutent sur le ring de Bruxelles : en intérieur entre Strombeek-Bever et Machelen vers Zaventem puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. Vous ajoutez une petite dizaine de minutes.

Quelques coups de frein en extérieur avant le chantier d'Anderlecht entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle et sur la fin de l'E429 entre Lembeek et la Chaussée de Mons vers Halle.