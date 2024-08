Les deux dernières régates qualificatives prévues lundi en ILCA 7 (dériveur messieurs) des Jeux Olympiques de Paris ont été annulées. William De Smet termine 22e avec 131 points et ne participera donc pas à la course aux médailles, prévue mardi et réservée au top 10, dans la Marina de Marseille, qui accueille les épreuves de voile..