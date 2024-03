Les Restos du Cœur espèrent récolter 10 tonnes de vivres en plus par rapport à 2023

Les Restos du Cœur belges lancent un nouvel appel aux dons de marchandises non périssables et de produits d'hygiène et proposeront ces 15 et 16 mars divers points de collecte en Wallonie et à Bruxelles, a annoncé lundi la fédération par voie de communiqué. L'objectif est de récolter dix tonnes de vivres supplémentaires par rapport à la précédente campagne nationale, en 2023.