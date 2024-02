Les Restos du Coeur ont distribué 18% de repas en plus en 2023

Les Restos du Cœur et Restos du Cœur Mobiles ont distribué plus de 1,6 million de repas en 2023, un nombre en hausse de 18% par rapport à 2022, indiquent-ils lundi dans un communiqué. Il s'agit, ajoutent-ils, d'un record sans précédent dans l'histoire de l'organisation.

Les équipes de l'organisation souffrent mais s'adaptent, affirme le président de la Fédération des Restos du Cœur de Belgique, Frank Duval. "Ils ont ainsi effectué de nombreux ajustements opérationnels pour y parvenir. Notamment la mise en place d'un second service, la poursuite de la distribution de colis alimentaires simultanément aux repas, l'élargissement des plages d'ouverture des Restos, etc."

"Par ailleurs, ces derniers mois, les Restos du Coeur remarquent que le profil des bénéficiaires a changé avec une augmentation des demandes émanant de familles recomposées ou monoparentales, de personnes pensionnées, d'étudiants, d'anciens bénéficiaires qui reviennent, mais surtout de plus de 'travailleurs pauvres'", poursuit Frank Duval.

Parallèlement, la Fédération des Restos du Cœur de Belgique reçoit de moins en moins de marchandises gratuites. Elle constate une baisse de 19% des invendus des supermarchés et des dons de marchandises gratuites. En conséquence, elle se voit contrainte d'acheter de plus en plus de marchandises pour pallier le nombre croissant de demandes d'aides. Ce qui entraîne une hausse de ses dépenses.