Les sites web de ports et d'administrations locales touchés par une nouvelle cyberattaque

Le Centre pour la cybersécurité Belgique (CCB) a confirmé mardi matin que plusieurs sites internet de ports et d'administrations locales étaient touchés par une nouvelle cyberattaque. L'attaque provient du collectif de pirates informatiques pro-russes "NoName057", précise le CCB.

Une liste de villes et de ports belges a été publiée sur le compte Telegram du groupe de hackers pro-russes à 08h44. Il s'agit notamment de Rhode-Saint-Genèse et Linkebeek, dans le Brabant flamand. Le collectif a également ciblé les sites web des ports d'Anvers-Bruges, de Zeebrugge, de Liège et celui de l'Organisation européenne des ports maritimes, dont le siège est à Bruxelles. Certains sites sont toujours inaccessibles, comme celui du port de Liège un peu avant 11h00.

Le site du port d'Anvers-Bruges a été indisponible environ trente minutes, sans que les systèmes opérationnels ne soient affectés, a confirmé un porte-parole.