Les syndicats d'AB InBev vont manifester le 9 décembre à Louvain

Avec cette manifestation, les syndicats veulent dès lors atteindre plusieurs objectifs. Ils demandent d'abord la préservation de l'usine Diebels en Allemagne, ainsi que l'arrêt de la suppression d'emplois en Europe. Ils exigent ensuite davantage d'investissements pour la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que le respect de leurs droits. Enfin, ils demandent la reconnaissance du rôle central du comité d'entreprise européen.

Face aux perspectives financières "extrêmement positives" d'AB InBev, la FGTB dénonce la suppression d'emplois, le niveau des salaires et la diminution du pouvoir d'achat des travailleurs.

La manifestation se déroulera sous la coordination de la Fédération européenne des syndicats de l'alimentation, de l'agriculture et du tourisme (EFFAT) et de l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA).

Des grèves avaient déjà eu lieu au cours du mois de novembre pour protester contre les conditions de travail et le niveau des salaires. Un accord avait finalement été atteint entre les représentants des travailleurs et la direction d'AB InBev. Les syndicats socialiste et chrétien n'en étaient toutefois pas sortis entièrement satisfaits.