Les titres-services achetés en 2023, à l’ancien tarif, sont-ils toujours valables?

Non, la réforme interdit désormais aux agences de réclamer des frais supplémentaires aux utilisateurs de titres-services. La pratique était effectivement devenue très répandue ces dernières années. Ces frais étaient donc facturés en plus du prix des titres-services, et non déductibles fiscalement. Ils servaient notamment au soutien administratif, au service client ou encore à la formation du personnel.

Pour les utilisateurs, c'est une bonne nouvelle. Mais en contrepartie, le titre-service passe de 9 à 10 euros. Une indexation qui ne devrait pas avoir beaucoup d’impact, avec l’abandon des frais imposés avant, les utilisateurs devraient payer à peu près la même chose.