Les triathlètes Noah Servais et Arnaud Mengal espéraient un meilleur résultat

Au lendemain de la surprenante médaille de bronze de la triathlète Jolien Vermeylen, Noah Servais et Arnaud Mengal ont participé mercredi à l'épreuve masculine des Jeux Européens. Ils ont terminé respectivement 16e et 20e sur la distance olympique (1,5 km de natation, 40 km de vélo, 10 km de course à pied). S'ils ne trouvent pas ce résultat excellent, les deux athlètes n'éprouvent pas non, plus une grande déception.

Servais est sorti de l'eau en 13e position sur le parcours du lac Nowa Huta à Cracovie, en Pologne, mais a souffert de crampes émergentes pendant le vélo. "Mon quadriceps droit a commencé à faire des siennes", a expliqué Servais. "Dans mon groupe, je suis resté tout le temps à l'arrière, mais je suis quand même content d'avoir pu m'accrocher, malgré la douleur. J'ai de nouveau ressenti les crampes lors de la course à pied. Heureusement, dans le dernier tour, j'ai pu accélérer un peu et gagner quelques places. Je suis un peu déçu. J'espérais quelque chose de plus, mais ce n'était pas non plus une course désastreuse. La saison est encore longue."

Mengal a dû se battre jusqu'au bout après un passage dans l'eau décevant. "La natation ne s'est vraiment pas bien passée. J'ai souffert tout le temps", a raconté Mengal, sorti de l'eau en 46e position. "Sur le vélo, j'étais dans un bon groupe et j'ai pris quelques relais en tête. Lors de la deuxième transition avant la course à pied, il y a eu une grosse chute. Je n'ai pas été impliqué mais j'ai perdu environ 15 secondes. Ensuite, je n'ai pas réussi à me faire mal. Après quelques tours, ça allait un peu mieux et j'ai réussi à grimper dans le top 20. Je suis moyennement satisfait. Mais ce n'est pas ce que j'espérais avant le départ."