L'escrimeur Neisser Loyola éliminé prématurément: "Une petite déception"

"C'est une petite déception", a-t-il déclaré après sa défaite contre le Polonais Mateusz Nycz. Ce dernier l'a emporté 12-11 en prolongation. "C'était un match passionnant. J'ai mal commencé, il défendait très bien et je n'arrivais pas à mettre mon jeu en place. Dans la prolongation, j'ai placé une attaque, mais il a réussi à me toucher. C'est comme ça. Je suis éliminé. Maintenant il s'agit de se relever et de travailler en vue de la prochaine compétition."

La compétition individuelle d'escrime ne compte pas pour le classement olympique par points, contrairement à la compétition par équipes, qui aura lieu plus tard dans la semaine. Même si la tâche s'annonce ardue, Neisser Loyola a envie de participer aux Jeux de Paris, surtout après sa médaille de bronze en Coupe du monde au Caire l'année dernière.