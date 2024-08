L'Europe envisage de taxer les voitures importées de Chine: "Ce n'est pas le bon moment", réagit un expert

Une voiture électrique de marque chinoise qui coûte aujourd'hui plus de 29 000 euros, pourrait vous coûter 5 000 euros de plus. En cause, des taxes douanières que souhaite appliquer Bruxelles sur les véhicules fabriqués en Chine. Principale cible, les constructeurs chinois.

Il était normal que l'Europe réagisse.

Actuellement, les véhicules fabriqués dans des usines chinoises et importés en Europe sont taxés à hauteur de 10 %. Une surtaxe s'y ajouterait allant de 17 à 36 %. Pourquoi une telle mesure ? Pour ralentir l'offensive commerciale chinoise. "Il était normal que l'Europe réagisse par rapport à des subventions que le gouvernement chinois accordait à ses marques automobiles locales. Ce qui leur permettait d'inonder le marché avec des modèles électriques convaincants mais artificiellement bon marché. Donc on s'attendait à une mesure comme celle-là", explique Xavier Daffe, rédacteur en chef du Moniteur Automobile.