L'idée de manger de la viande cultivée fait son chemin chez les Belges

Aujourd'hui, plus de la moitié des adultes belges (55%) se disent prêts à au moins goûter de la viande cultivée, soit de la viande obtenue via des cellules souches et qui ne provient donc pas d'un animal abattu. Environ un quart du millier de répondants à l'enquête menée par YouGov pour le compte de The Good Food Institute Europe serait même désireux de remplacer sa consommation de viande classique par ce type de culture.