L'immobilier continue d'exploser en Belgique: il faut désormais débourser un demi-million d'euros pour une maison à Bruxelles

La Région de Bruxelles-Capitale était la plus chère du pays pour acquérir un bien immobilier mais c'est en Flandre que les prix ont le plus fortement augmenté en 2023, indique jeudi Statbel, l'office statistique belge.

En Wallonie et à Bruxelles

Ces chiffres cachent cependant de fortes disparités régionales, avec la capitale la plus onéreuse, la Wallonie la moins chère et la Flandre entre les deux mais qui a connu la plus forte hausse de prix l'an dernier.

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, le prix médian d'une maison mitoyenne s'élève ainsi à 495.000 euros (+0,8%). 2023 a connu une baisse de 18,9% du prix médian des maisons ouvertes, pour lesquelles il fallait tout de même débourser 932.500 euros. Le prix médian des appartements a atteint 256.500 euros (+0,8%).

Au sud du pays, le prix médian d'une maison mitoyenne était de 176.000 euros (+0,6%) et d'une maison ouverte de 290.000 euros (inchangé).