"On a l'impression de rejouer le match": la manifestation contre la loi anti-casseurs n'a pas rencontré le succès espéré

Ce qu'il dénonce également c'est la position du gouvernement, qui semble faire machine arrière. "(...) Il y a eu pendant plusieurs mois des discussions autour de cette loi anti-casseurs. Et à force de mobilisation des associations et des syndicats, le gouvernement a fini par reculer, alors qu'il y avait eu un accord sur la question. Et là on a l'impression de rejouer un peu le match puisqu'il y a de nouveau un article qui est problématique. À la fois pour la liberté d'expression, mais aussi pour le droit de manifester ou rassembler pour contester une décision de l'Etat. (...)", déplore-t-il.

Ce qui pose question dans ce nouvel article, c'est qu'il est très flou, ce qui n'aide pas à son exacte compréhension. "Il est flou, pas assez précis. Des garde-fous ont été insérés pour essayer de corriger ça mais malgré ça, ça reste trop flou. (...) Ca comporte un danger de criminaliser des choses qui doivent être acceptable en démocratie. D'autant plus que cet article mentionne explicitement la désobéissance civile. Et elle doit faire partie de la panoplie des possibilités en démocratie. (...)", déclare le directeur.