Lindsay De Vylder décroche la médaille de bronze sur l'omnium

De Vylder, 28 ans, a récolté 101 points au terme des quatre épreuves pour terminer à la 3e place à seulement trois points du Canadien Dylan Bibic, vainqueur, et de l'Italien Elia Viviani, 2e.

Parmi les autres Belges en lice samedi en Australie, Nicky Degrendele et Julie Nicolaes ont été éliminées au deuxième tour du sprint. Katrijn De Clercq et Hélène Hesters, pour leur part, ont terminé à la 7e place de la course à l'américaine.