Lisa Vaelen renonce aux épreuves de Coupe du monde qualificatives pour les Jeux

Lisa Vaelen, médaille de bronze du saut lors de l'Euro d'Antalya l'année dernière, avait déjà manqué les Mondiaux d'Anvers en octobre à cause d'une mononucléose. Elle a depuis repris les entraînements mais ses problèmes médicaux persistant, il apparaît qu'une préparation optimale à la compétition n'est pas possible.

"Pour des raisons médicales, la gymnaste de 19 ans prend une période de repos et se concentre sur la récupération complète de son corps", indique la fédération dans un communiqué.

"Naturellement, je suis déçue", déclare Lisa Vaelen, cité dans le communiqué. "Je pense que mon corps a besoin de temps pour se rétablir complètement. En accord avec l'entraîneur et le personnel médical, je vais prendre ce temps. Je me concentre donc maintenant sur une période de repos, les objectifs futurs seront déterminés plus tard."

Sans Nina Derwael, la double championne du monde et championne olympique aux barres asymétriques, et Lisa Vaelen, l'équipe féminine belge n'était pas parvenue à se qualifier pour les Jeux de Paris à l'occasion du concours général par équipes des championnats du monde de gymnastique artistique d'Anvers. Les Belges avaient terminé à la 17e place sur 24 équipes, alors que la qualification olympique ne revenait qu'au top 12.

Les gymnastes peuvent encore se qualifier individuellement pour Paris via la Coupe du monde et l'Euro qui se tiendra en mai.