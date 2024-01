L'objectif de Femke Hermans, victorieuse samedi à Gand: unifier les titres mondiaux

Femke Hermans, 33 ans, championne du monde IBO et IBF des super welters (entre 66,678 et 69,853 kg), a battu aux points la Tchèque Ester Konecna, 36 ans, dont c'est la 26e défaite en 31 combats, samedi à l'ancienne Cotonnière Galveston de Gand, lors de la Fight Night in de Golden Gloves Gym. Cette 18e victoire de sa carrière, pour quatre défaites, était attendue. D'autant que la Belge avait déjà dominé la même adversaire à Alost en 2017.