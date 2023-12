Loena Hendrickx termine 2e derrière Kaori Sakamoto, Nina Pinzarrone finit 4e

Deuxième après le programme court avec 73,25 points, Hendrickx, 24 ans, a présenté un programme libre intitulé 'Break my soul', accompagné par les musiques de Beyoncé et Madonna. Un triple lutz dans une combinaison ne s'est pas passé comme prévu, mais la chorégraphie était innovante. La question était de savoir si son dos, douloureux après une chute à l'entraînement, pouvait supporter les quatre minutes d'un libre exigeant pour le corps. Comme pour le programme court, son dos a été abondamment bandé afin de prévenir la douleur et de stabiliser le haut du corps. Elle a obtenu 130,11 points pour le libre, soit le quatrième résultat.

Hendrickx a totalisé 203,36 points. Seule Sakamoto, championne du monde, l'a devancée au classement final. La Japonaise, solidement en tête après le court (77,35 points), a confirmé sa domination obtenant la meilleure note aussi au libre (148,35), terminant avec un total de 225,70