Lotte Kopecky 9e de l'omnium à la mi-parcours, après le scratch et la course tempo

Avec 50 points, Lotte Kopecky figure à la 9e place du classement provisoire de l'omnium des championnats d'Europe de cyclisme sur piste après les deux premières épreuves courues vendredi à Apeldoorn, aux Pays-Bas. La multiple championne du monde a fini 9e du scratch et 8e de la course tempo et elle disputera l'élimination et la course aux points dans la soirée.