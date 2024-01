Lotte Kopecky championne d'Europe de la course aux points et de l'élimination

Lotte Kopecky a remporté le titre européen de la course aux points et de la course à l'élimination, samedi, lors des Championnats d'Europe de cyclisme sur piste, à Apeldoorn, aux Pays-Bas.

Championne du monde en titre de la course aux points, Kopecky, 28 ans, a totalisé 24 points. Elle a devancé la Norvégienne Anita Yvonne Stenberg (19 points) et la Tchèque Jarmila Machacova (18 points).

Une vingtaine de minutes plus tard, Kopecky s'est également imposée dans l'élimination, où elle est double championne du monde en titre. L'Allemande Lea Lin Teutenberg a été sa dernière adversaire. La Britannique Jessica Roberts a complété le podium.

Kopecky décroche un troisième titre européen consécutif dans la course à l'élimination, après ses victoires à Munich en 2022 et à Granges en 2023. Son palmarès sur la piste comprend désormais six titres mondiaux et six titres européens.

Kopecky porte le compteur de la délégation belge dans cet Euro à quatre médailles, après le bronze de Jules Hesters dans la course à l'élimination et l'argent de Lani Wittevrongel dans le scratch.