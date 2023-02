Lotte Kopecky décroche le bronze dans l'omnium, la Britannique Archibald titrée

Septième après les deux premières épreuves (11e du scratch et 4e de la course tempo), Kopecky a pris la 3e place dans la course à l'élimination, où elle a remporté l'or jeudi, pour la troisième des quatre épreuves, lui permettant de remonter à la 5e place.

C'est avec 90 points, soit douze de moins que la Néerlandaise Maike van der Duin, 3e, que l'Anversoise de 27 ans a abordé la course aux points. Une dernière épreuve où Kopecky est remontée au classement. Elle était même deuxième avant le dernier sprint, remporté par la Polonaise Daria Pikulik, qui l'a ainsi dépassée au classement grâce à cette meilleure place en franchissant la ligne.

Archibald s'est imposée avec 155 points, devant Pikulik (124 points) et Kopecky (124 points). La Danoise Amalie Dideriksen (113 points) a pris la quatrième place. Van der Duin (103 points) complète le top-5.

Kopecky décroche ainsi sa 6e médaille dans un championnat d'Europe seniors, où son palmarès affiche désormais quatre titres et deux médailles de bronze.