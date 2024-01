Lotte Kopecky et Katrijn De Clercq décrochent la médaille d'argent dans l'américaine

Lotte Kopecky et Katrijn De Clercq ont décroché la médaille d'argent de l'américaine aux Championnats d'Europe de cyclisme sur piste, dimanche, à Apeldoorn, aux Pays-Bas. Les deux Belges n'ont été devancées que par les Françaises Valentine Fortin et Marion Borras. Les Italiennes Elisa Balsamo et Vittoria Guazzini ont décroché le bronze.

La course a été neutralisée à 89 tours de la fin après une chute impliquant De Clercq. La Belge a pu reprendre la course.

Belges et Françaises ont réussi à prendre un tour à leurs adversaires, engrangeant ainsi 20 points de bonus. Fortin et Borras ont totalisé 50 points, Kopecky et De Clercq 48. Balsamo et Guazzini en ont pris 28. Les Polonaises Daria et Wiktoria Pikulik suivent avec 24 points et les Néerlandaises Marit Raaijmakers et Lisa van Belle complètent le top-5 avec 18 unités.