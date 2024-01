Lotte Kopecky a "un peu douté" après l'omnium, avant de conquérir deux titres européens

Lotte Kopecky a surclassé la concurrence en conquérant deux titres, sur la course aux points et l'élimination, samedi aux championnats d'Europe de cyclisme sur piste à Apeldoorn, aux Pays-Bas. "Ce n'est pas une combinaison évidente, mais ce n'est pas impossible", a-t-elle plaisanté après avoir enchaîné les épreuves en moins d'une demi-heure.

Dans la course à l'élimination, Kopecky a conclu de manière impressionnante, malgré la fraîcheur de ses adversaires. "Les jambes n'étaient pas vides après la course aux points. À la fin, j'ai de nouveau senti que je contrôlais la situation. Je suis contente d'avoir montré aujourd'hui que j'avais de bonnes jambes."

Dans la course aux points, Kopecky a réussi à s'imposer sans forcer son talent. "Je n'ai jamais eu besoin d'y aller à fond dans les sprints. J'avais l'impression de contrôler la situation. Et j'étais contente d'être plus ou moins en sécurité pour le sprint final. Dans les trois derniers tours, j'ai pu faire tourner les jambes avant l'épreuve suivante.".

Kopecky faisait ainsi référence à l'omnium de vendredi, dans lequel elle avait terminé à une relativement décevante 7e place. Contrairement à la course aux points et à la course à élimination, l'omnium est une épreuve olympique. "C'est là que j'ai commencé à douter un peu. Je suis très contente de ce que j'ai montré aujourd'hui, surtout après hier. Même si j'aimerais bien me rattraper dans l'omnium."

Kopecky sera encore en action dimanche, lors de la dernière journée de l'Euro. Elle participera à la course à l'américaine en compagnie de sa compatriote Katrijn De Clercq.