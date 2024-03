Lotte Lie 12e du sprint, la Belgique 20e du relais masculin à Soldier Hollow

Lotte Lie n'a commis aucune faute au tir et a terminé à 1:37. de Braisaz-Bouchet.

La Française Justine Braisaz-Bouchet l'a emporté en 20:42.7 malgré une faute au tir couché devant la Norvégienne Ingrid Landmark-Tandrevold, 2e à 13.4 et une autre Française, Lou Jeanmonnot, 3e à 19.2, toutes deux avec un sans-faute au tir.

En remportant son cinquième succès de la saison en Coupe du monde, Braisaz-Bouchet, 27 ans, réalise la meilleure opération de la journée pour le classement général. Elle reprend 15 points à Tandrevold, qui reste néanmoins leader avec 89 points d'avance sur Braisaz-Bouchet. Lotte Lie est 26e et gagne une place.

Une poursuite est au programme dimanche.

Dans le relais (4x7,5 km), Florent Claude et Marek Mackels ont bouclé leur parcours pour les deux premiers relais avant que Thierry Langer ne soit doublé. César Beauvais était le 4e relayeur. L'équipe suisse, 21e, a aussi vu de ses membres se faire doubler.Avec un quatuor composé de Sturla Laegreid, Tarjei Noe, Johannes Boe et Vetle Christiansen, la Norvège s'est imposée avec 26.5 d'avance sur l'Italie et 27.3 sur l'Allemagne.