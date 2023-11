Louise Van Regenmortel et Evi Milh 5e et 8e de la finale individuelle du tumbling

Louise Van Regenmortel et Evi Milh ont terminé 5e et 8e de la finale individuelle du tumbling aux Mondiaux de trampoline de Birmingham samedi en Grande-Bretagne.

Lors du second tour des qualifications, Van Regenmortel (25.300 points) et Milh (25.200 points) se sont classées respectivement 7e et 8e, validant de justesse leur ticket pour la finale. Des performances qui permettent à la Belgique de décrocher un billet pour les Jeux Mondiaux en 2025.

En finale, Van Regenmortel a pris la 5e place avec 26.200 points et Milh s'est classée 8e avec 23.100 points. La médaille d'or est revenue à la Française Candy Briere-Vetillard devant les Britanniques Megan Kealy et Saskia Servini.