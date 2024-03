Luca Brecel se qualifie pour les demi-finales à Riyad

Brecel a remporté le premier frame avant que Carter ne gagne la deuxième. Dans la troisième manche, le champion du monde a réussi un break de 72 pour s'octroyer un avantage de 2-1. Lors de la quatrième frame, Brecel a remporté la manche, ainsi que la cinquième pour conclure la partie sur le score de 4-1.

"Lors du premier tour, il s'agit toujours de faire connaissance avec la table", a déclaré Brecel. "C'est aussi un endroit où je n'ai jamais joué auparavant et une adaptation est nécessaire. En tant que champion du monde, les projecteurs sont braqués sur vous, et c'est différent d'avant. Contre Mark Allen, ce sera beaucoup plus difficile." Le Nord-Irlandais, son adversaire en demi-finale, a battu Mark Selby 4-3 après un match de plus de trois heures.