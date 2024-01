Luca Brecel tombe d'entrée à Berlin

Brecel a bien commencé le match grâce à un break de 84 et a mené 1-2 à la suite d'un autre de 61. Mais Chadha est revenu immédiatement et a filé vers la victoire en s'imposant dans les quatre derniers frames réalisant des breaks de 88, 53 et 70.

Les scores des frames ont été les suivants: 0-84(84), 78(78)-17, 27-77(61), 88(88)-0, 63-14, 69(53)-9 et 70(70)-8.