Luca Brecel toujours mené après la troisième session de la demi-finale

En cas de qualifcation pour la finale, prévue dimanche et lundi, Brecel, tombeur en quarts de finale du tenant du titre et N.1 mondial Ronnie "The Rocket" O'Sullivan, affrontera t l'Irlandais Mark Allen (WS 3) ou l'Anglais Mark Selby (WS 2).

Le 'Belgian Bullet' dispute son sixième Mondial. Plus jeune joueur à intégrer le tableau final à 17 ans en 2012, il a encore participé aux éditions 2017, 2018, 2019 et 2022 et été éliminé à chaque fois dès le premier tour. Brecel est d'ores et déjà assuré de grimper à la 7e place mondiale.