Lucas Claeyssens et Eline Verstraelen terminent 19es en Nacra 17

Lucas Claeyssens et Eline Verstraelen ont terminé les 12 régates qualificatives en Nacra 17 (multicoque mixte) à la 19e et dernière position et ne disputeront pas la course aux médailles des Jeux Olympiques de Paris. Le duo belge a fini 15e, 19e et 18e des trois dernières régates, mardi, dans la Marina de Marseille, qui accueille les épreuves de voile.