Malgré l'absence du salon de l'auto, les conditions spéciales rencontrent un franc succès auprès des acheteurs

Pour Lucile, c'est une affaire conclue. Bien qu'il n'y ait pas de salon de l’auto cette année, les conditions salon, elles, sont bien là. Chez ce concessionnaire, les ventes sont restées stables, mais il a cependant fallu s’adapter.

"Nous avons ouvert plus que d'habitude les horaires des concessions. On a également fait plus de dynamisme dans la relance vers nos clients qui hésitaient déjà depuis le mois de décembre pour les convaincre de prendre une décision. Et grâce aux conditions salon qui étaient affichées partout, on a pu convaincre beaucoup de clients ainsi que les satisfaire sur un service complet", explique Jonhatan Van Campenolle, concessionnaire.