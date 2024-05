Malgré une nette diminution du nombre de décès, le tabac continue de tuer une personne toutes les heures en Belgique

Malgré une nette diminution du nombre de décès ces dernières années, une personne perd la vie toutes les heures en Belgique à cause de la consommation de tabac, indique Sciensano vendredi à l'occasion de la journée mondiale sans tabac.

En 2020, 9.413 décès étaient dus au tabac, ce qui correspond à 7% du total des décès répertoriés cette année-là en Belgique. A titre de comparaison, en 2013, 12.851 décès étaient encore dus au tabac, soit 12% de tous les décès enregistrés cette année-là.

"Le tabac augmente le risque de développer un nombre élevé de maladies, dont plusieurs formes de cancer et de maladies cardiovasculaires. Les trois maladies principales entraînant un décès chez les fumeurs sont le cancer du poumon, la bronchopneumopathie chronique obstructive et les maladies coronariennes", souligne Sarah Nayani, épidémiologiste chez Sciensano. Plus de la moitié de tous les décès dus à un cancer du poumon résulte du tabagisme.