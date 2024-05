Man-Kei To est la première Belge officiellement sélectionnée pour Paris

La joueuse de para badminton Man-Kei To est la première athlète belge officiellement sélectionnée pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024 (28 août-8 septembre), a annoncé le Comité paralympique belge (BPC) vendredi.

Deuxième de la "Race to Paris", le classement de qualification olympique, au terme de la période de qualification en classe WH1 (chaise roulante), Man-Kei To sera engagée en simple dames à Paris. La joueuse de Ninove a remporté le titre de championne d'Europe en 2023 et a décroché le bronze aux Mondiaux en février dernier.

"Cette première sélection est évidemment un moment important vers les Jeux Paralympiques de Paris", a expliqué Olek Kazimirowski, directeur général du BPC et chef de mission pour des Jeux de Paris. "Elle lance véritablement la construction de l'équipe qui représentera notre pays dans la capitale française cet été. Pour l'athlète et son encadrement, être sélectionné officiellement permet de se focaliser à 100% sur sa préparation dans cette dernière ligne droite, de manière à se donner toutes les chances de réaliser ses objectifs à Paris."