Manif' des agriculteurs, suites du décès de Navalny, guide Michelin: voici les cinq infos à retenir ce lundi

Le rond-point Schuman était complètement bloqué par les forces de l’ordre,les manifestants étaient donc d’autant plus frustrés. Certains ont lancé des œufs et des petards sur les policiers déployés, des barrages ont été forcés, et des brasiers allumés. La police a riposté avec des auto-pompes et du gaz lacrymogène.



Suite du décès de Navalny

Nouvelle information au sujet de la mort d’Alexeï Navalny vient d’arriver. Selon l’équipe de l’opposant à Vladimir Poutine, un accord sur l’échange de Navalny avec un prisonnier russe était en cours et dans sa phase finale. Il aurait dû être libéré dans les jours à venir, selon une collaboratrice.



Guide Michelin

Finalement, le guide michelin a dévoilé sa sélection des restaurants étoilés. La Belgique en compte désormais 118. En Wallonie, le chef Julien Malaisse a été désigné jeune chef de l’année, et son restaurant près de Namur a reçu sa première étoile. Le palmarès complet est à retrouver sur notre site.