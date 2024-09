Marc Ledoux qualifié pour les 8es de finale en para tennis de table à Paris

Marc Ledoux s'est imposé en 16es de finale face au Kazakh Ali Makhulbekov en trois sets: 12-10, 11-6, 6-11 et 11-7 en 26 minutes de jeu.

En 8es de finale lundi, le Louviérois, 38 ans, sera opposé au Chinois Zhao Shuai pour ses 5es Jeux Paralympiques. Absent à Tokyo, il avait pris part aux Jeux d'Athènes 2004 où il fut médaillé d'argent et en or par équipe, Pékin 2008, Londres 2012 et Rio 2016.