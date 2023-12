Marre de la violence "verbale et physique" en intervention: les pompiers lancent une campagne de sensibilisation

Les services de secours sont de plus en plus souvent victimes de violences en intervention. Pour lutter contre ce phénomène, ils lancent une campagne de sensibilisation intitulée "Rien de drôle". Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles, était l'invité du RTL info 13h ce lundi. À notre micro, il a évoqué l'"augmentation des agressions" que subissent les hommes et les femmes de terrain.

Il explique qu'il y a une différence de traitement entre les pompiers et les ambulanciers: "Nos ambulanciers et ambulancières sont victimes de la frustration des gens qui ne comprennent pas qu'on doit, par exemple, être stabilisé avant de partir à l'hôpital ou qu'on attend un SMUR pour avoir un avis médical." Il ajoute que fréquemment, les personnes violentes sont sous l'influence d'alcool ou de stupéfiants. En ce qui concerne les agressions envers les hommes du feu en intervention, "il s'agit surtout de caillassage et de tirs de feux d'artifice".

L'année dernière, 59 faits de violence envers les services de secours ont été signalés. En 2023, on en comptabilise déjà 55, "sans le Nouvel An". Pour se préparer aux fêtes de fin d'année, des procédures sont mises en place: "Nos hommes et femmes ont suivi des formations sur la communication non-violente. On travaille main dans la main avec les services d'ordre, on est en contact permanent avec leur dispatching et si on est envoyé dans un quartier ou un endroit où c'est assez chahuté, on demande l'accompagnement de la police."