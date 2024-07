Marten Van Riel 22e et Jelle Geens 42e du triathlon olympique, le Britannique Yee en or

Marten Van Riel et Jelle Geens ont pris les 22e et 42e place de l'épreuve masculine de triathlon, mercredi aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Le Britannique Alex Yee s'est imposé au sprint final, bouclant le parcours en 1h43:33.

Spécialiste du vélo, Marten Van Riel a rapidement comblé son retard et rejoint un groupe élargi en tête. Le parcours de 40 kilomètres avait eu le temps de sécher depuis l'épreuve féminine, au cours de laquelle de nombreuses chutes avaient eu lieu. Un peloton d'une trentaine d'éléments est arrivé groupé à la deuxième transition. De son côté, Jelle Geens est remonté à la 48e place, toutefois à 5:00 de la tête de course.

Van Riel a nagé les 1.500 m en 20:34 et est sorti de l'eau en 14e position à 24 secondes de la tête, tandis que Jelle Geens avait déjà accumulé plus de 3 minutes de retard sur le leader, sortant de la Seine 52e en 23:13.

En course à pied, les plus forts ont rapidement fait la différence et le groupe s'est décomposé. Van Riel n'a su suivre le rythme, il a été détaché et a terminé 22e au bout des 10 kilomètres, à 2:38 du champion olympique. Geens, qui s'illustre habituellement sur cette dernière partie, a sprinté pour la 42e place, à 7:02 d'Alex Yee.

Van Riel avait terminé 4e des Jeux Olympiques de Tokyo, après sa 6e place à Rio 2016. Jelle Geens était également à ses côtés pour le relais mixte aux JO 2020, que la Belgique a terminé à la 5e place. Les deux triathlètes disputeront à nouveau ce relais mixte à Paris, lundi, avec Jolien Vermeylen et Claire Michel. Ces dernières ont terminé respectivement 24e et 38e de l'épreuve individuelle chez les dames, dans la matinée.