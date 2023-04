Marten Van Riel va reprendre la compétition le 13 mai à Yokohama

Marten Van Riel va reprendre la compétition le 13 mai à l'occasion de la manche des World Triathlon Championship Series à Yokohama, au Japon, après presque un an d'absence. Le triathlète l'a annoncé jeudi dans un communiqué.

Van Riel souffrait d'un œdème osseux à la cheville depuis une chute survenue lors du triathlon de Leeds en juin 2022. Une longue rééducation a suivi. Ce n'est que huit mois après sa chute que Van Riel a pu courir à nouveau cinq kilomètres. L'objectif de la saison pour Van Riel, 30 ans, est de retrouver la forme. "Il ne se passe pas un jour sans que je m'entraîne. Je veux me venger de cette saison presque perdue", a-t-il déclaré. "Ma cheville n'est pas encore comme avant la chute, mais je constate une progression et cela me permet de rester en forme, tant physiquement que mentalement."

Quatrième des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, Van Riel espère se qualifier pour ceux de Paris en 2024. "J'essaie de ne pas trop y penser pour l'instant, mais j'admets que c'est difficile. Paris est l'une des raisons pour lesquelles je sais pourquoi je m'entraîne. Pourquoi j'ai choisi de me sacrifier chaque jour."