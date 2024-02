Martin Allegro en demi-finale en simple et en finale du double, avec Lambiet, à Manchester

Martin Allegro, 27 ans, 64e mondial et tête de série N.6, a d'abord battu le tombeur d'Adrien Rassenfosse (WTT 88, 20 ans) au premier tour, le Norvégien de 21 ans, Borgar Haug (WTT 244) en quatre sets: 9-11, 12-10, 11-6 et 11-7.

Associés en double chez les messieurs, Martin Allegro et Florent Lambiet ont passé le cap du premier tour (quarts de finale) en battant les Sud-Coréens Cho Daeseong et Park Gyeongtae 3 sets à 0 (11-9, 11-8, 11-8) puis de l'obstacle hongrois Adam Saudi et Nandor Ecseki en demi-finales: 11-7, 6-11, 12-10 et 11-7.

La paire belge jouera en finale dimanche contre les Anglais David McBeath et Tom Jarvis.

Chez les dames, Nathalie Marchetti et Margo Degraef ont passé le premier tour en battant les Anglaises Mollie Patterson et Emily Bolton en quatre sets (7-11, 11-7, 11-8, 12-10) avant d'écarter en quarts de finale les Polonaises Anna et Katarzyna Wegrzyn 3 sets à 2: 12-10, 3-11, 10-12, 12-10 et 11-3.

Marchetti et Degraef ont cependant été battues en demi-finales par la Galloise Anna Hursey et l'Angleterre Tin-Tin Ho 11-5, 11-5, 8-11 et 11-5.