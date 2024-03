Martin Allegro et Adrien Rassenfosse passent le premier tour en double

La paire belge s'est imposée 3 sets à 1 face aux Taïwanais Chuang Chih-Yuan et Kai Cheng-Jui: 6-11, 11-8, 11-5 et 11-9. Au deuxième tour (8es de finale), Allegro et Rassenfosse seront opposés mercredi aux Allemands Patrick Franziska et Dimitrij Ovtcharov, ancien numéro 1 mondial en simple.

Associé au Polonais Jakub Dyjas, Cédric Nuytinck a lui été sorti au premier tour, battu d'entrée de tableau final par les Autrichiens Robert Gardos et Daniel Habesohn 3 sets à 0 (11-5, 11-9, 11-9).