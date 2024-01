Martin Allegro et Adrien Rassenfosse qualifiés pour les demi-finales en double

Martin Allegro et Adrien Rassenfosse, associés, se sont qualifiés pour les demi-finales du double de l'épreuve de tennis de table de Doha, comptant pour le circuit WTT Contender et doté de 80.000 dollars, jeudi au Qatar.

En quarts de finale, la paire belge a réussi à prendre la mesure en quatre sets des Taïwanais Kao Cheng-Jui et Chuang Chih-Yuan, 31e et 35e mondial : 7-11, 11-6, 11-5, 11-6.

Martin Allegro et Adrien Rassenfosse auront encore fort à faire pour se hisser en finale face aux Sud-Coréens Lee Sang Su et Lim Jonghoon, respectivement 26e et 17e joueur du monde.