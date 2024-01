Martin Allegro et Adrien Rassenfosse sortis au premier tour en double à Doha

Martin Allegro et Adrien Rassenfosse, classés 23e au classement mondial en double, ont été éliminés au 1er tour du double au tournoi WTT Contender Star de tennis de table de Doha, mercredi au Qatar. La paire s'est inclinée contre les Coréens Jang Woojin et An Jaehyun en quatre sets, 11-8, 11-6, 7-11, 11-5.