Martin Allegro et Cédric Nuytinck au 2e tour à Olomouc

Martin Allegro et Cédric Nuytinck se sont tous deux qualifiés pour le 2e tour du tournoi WTT Feeder de tennis de table d'Olomouc en République tchèque jeudi, un tournoi doté de 40.000 dollars.

Les deux pongistes belges sont aussi engagés en double. Martin Allegro fait la paire avec l'Anglais Tom Jarvis et jouera au premier tour contre les Chinois Xue Fei et Zhou Kai. Associé au Polonais Jakub Dyjas, Cédric Nuytinck sera opposé en entrée aux Roumains Vladislav Ursu et Andrei Putuntica.