Martin Allegro et Cedric Nuytinck éliminés aussi, en quarts de finale, lors du 2e tournoi

Martin Allegro et Cedric Nuytinck ont été éliminés en quarts de finale du second tournoi de qualification olympique (TQO) de tennis de table dimanche à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine.

Ce deuxième tournoi à élimination directe rassemblant les joueurs éliminés lors du premier rendez-vous a vu Martin Allegro, 79e mondial, et Cedric Nuytinck, 95e joueur du monde, passer deux tours avant d'être éliminés en quarts de finale.

Le numéro 1 belge a été sorti dimanche par le Hongrois Adam Szudi (TWW 203) 4 à 3 (9-11, 12-10, 4-11, 7-11, 11-8, 11-7 et 12-10).

Samedi, Martin Allegro avait battu le Roumain Eduard Ionescu (WTT 72) 4 sets à 2 (5-11, 13-11, 4-11, 11-9, 11-8 et 11-7) puis l'Autrichien Andreas Levenko (WTT 93) 4 à 3 (20-18, 6-11, 5-11, 4-11, 12-10, 9-11, 9-11).

Les deux finalistes et le vainqueur du match pour la 3e place de ce deuxième tournoi décrochent leur ticket pour les Jeux. Le classement mondial déterminera le dernier qualifié olympique.

De son côté, Cedric Nuytinck a écarté samedi l'Italien Mihai Bobocica (WTT 81) 4 à 0 (11-8, 11-5, 15-13 et 13-11) puis le Polonais Samuel Kulczycki (WTT 166) 12-10, 6-11, 11-7, 8-11, 11-5 et 11-6. Nuytinck est tombé ensuite dimanche contre l'Ukrainien Yaroslav Zhmudenko (WTT 187) 11-5, 11-7, 12-10 et 11-3.

Lors du premier TQO, les deux pongistes belges avaient franchi la première phase de la compétition en poules avant de s'arrêter lors de la seconde, à élimination directe.