Martin Allegro et Florient Lambiet gagnent le double à Manchester

La paire belge avait passé en demi-finales samedi l'obstacle hongrois Adam Saudi et Nandor Ecseki, têtes de série N.1 et quarts de finaliste des derniers championnats du monde.

Martin Allegro et Florient Lambiet ont battu en finale les Anglais David McBeath et Tom Jarvis sur la marque de 3 sets à 1: 11-7, 11-7, 8-11 et 11-4.

Un peu plus tôt dans la journée, Martin Allegro, 27 ans, 64e mondial et tête de série N.6, avait été éliminé en demi-finales en simple par le Sud-Coréen de 21 ans, Cho Daeseong, 70e mondial, 11-4, 11-4 et 11-8 après un parcours qui l'avait vu notamment sauver trois balles de match contre l'Espagnol Alvaro Robles (N.3), 32 ans, 46e joueur du monde, en quarts de finale, 9-11, 14-12, 5-11, 11-5 et 13-11.