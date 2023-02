Martin Allegro rejoint les demi-finales à Dusseldorf

Martin Allegro, (WTT 106), 26 ans, s'est d'abord débarrassé en 8es de finale du Tchèque Jiri Martinko (WTT 253), 23 ans, 3 sets à 0 (11-6, 13-11, 11-6) avant d'écarter le Français Can Akkuzu (WTT 69), 25 ans, en quarts de finale: 3 sets à 2 (14-16, 11-6, 9-11, 12-10 et 12-10).

Pour une place en finale, Martin Allegro jouera vendredi (11h45) contre l'Anglais Paul Drinkhall, 33 ans, 80e mondial.

Adrien Rassenfosse (WTT 214), 19 ans, a lui été éliminé en 8es de finale par le Taïwanais Huang Yan-Cheng (WTT 165), 19 ans comme lui. 3 sets à 1: 12-10, 7-11, 11-6 et 11-5.

Dans le tableau du double, Adrien Rassenfosse et Martin Allegro ont été éliminés au stade des demi-finales par les Chinois Liang Guodong et Liu Guankai 3 sets à 1 (11-7, 9-11, 11-3 et 11-5) après avoir écarté en quarts de finale le Hongrois Csaba Andras et le Croate Ivor Ban 3 sets à 1 (13-15, 11-3, 11-6 et 11-9.